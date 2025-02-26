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Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 27 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 26 Şubat 2025 - 16:18

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrepler, ilişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir fakat çok da zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek bugün sizin için önemli. Huzurunuz için dikkatinizi başka konulara yöneltmeli, kendinizi negatif etkilerden elinizden geldiğince korumalısınız.


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