Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Mart 2025 - 16:25

Güncelleme: 27 Mart 2025 - 16:25

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Özel ilişkilerinizle alakalı veya varsa çocuklarınızla alakalı çözümsüz kalan sorunların üzerinde derinleşebileceğiniz ve çözüm bulabileceğiniz bir gündesiniz. Hislerinizi ikinci plana atmayın; bu aralar sezgisel gücünüz fazla ve rüyalarınız haberci olabilir.