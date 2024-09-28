Günlük Burç Yorumları: 29 Eylül Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Eylül 2024 - 15:50

Güncelleme: 28 Eylül 2024 - 15:50

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.