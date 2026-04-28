Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Günlük Yaşam:

Ay’ın Terazi burcuna geçişi sizin için biraz daha içe dönük ve ruhsal bir temizlik dönemini işaret ediyor. Dış dünyanın gürültüsünden kaçıp, kendi iç sesinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınızdaki dengesizlikleri çözmek, meditasyon yapmak veya yarım kalmış sanatsal bir hobiyle yalnız ilgilenmek size şifa verecektir. Rüyalarınızın çok estetik ve mesaj dolu olabileceği bir geceye hazırlıklı olun.

Kariyer:

İş hayatında bugün vitrin önünde olmak yerine mutfakta kalıp strateji geliştirmek size daha çok kazandıracaktır. Gizli yürütülen projeler veya henüz kimseyle paylaşmadığınız planlarınız üzerinde çalışmak için uygun bir zaman. İş çevrenizdeki bazı gizli düşmanlıkları veya pürüzleri sezgilerinizle fark edip, diplomasiyle bertaraf edebilirsiniz. Sessizliğin içindeki gücü keşfediyorsunuz.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün biraz daha mesafeli ama derin bir bağlılık arayışındasınız. Partnerinizle kalabalıklardan uzak, birbirinizin ruhuna dokunduğunuz bir akşam geçirmek bağınızı kuvvetlendirecektir. Bekar Akrepler için geçmişten gelen birinin haberi veya platonik bir ilginin zihinsel olarak netleşmesi söz konusu olabilir. Kalbinizi gizli bir heyecana hazırlıyorsunuz.