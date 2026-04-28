Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Çarşamba Koç Burcu Yorumu

Koç Burcu ve Yükselen Koç Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün odağınız tamamen "öteki" kavramı üzerinde. Ay’ın karşıt burcunuz olan Terazi’ye geçişi, bireysel hareket etmek yerine başkalarıyla uyum içinde olma zorunluluğunu getiriyor. Günlük akışınızda dengeyi bulmakta zorlanabilir, kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Estetik dokunuşlar, sanat veya güzellikle ilgili konular ruhunuzu dinlendirebilir. Adalet duygunuzun hassas olduğu, haksızlıklara karşı diplomasiyle yanıt vermek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

Kariyer:

İş hayatınızda ortaklıklar, sözleşmeler ve danışmanlıklar ön planda. Tek başınıza karar vermek yerine iş ortaklarınızın veya güvendiğiniz meslektaşlarınızın fikrini almak size kazandıracaktır. Bugün bir anlaşma zemini aramak veya pürüzlü bir iş ilişkisini düzeltmek için harika etkiler altındasınız. Diplomasi yeteneğiniz, sert tartışmaların yaşanabileceği ortamlarda arabulucu rolü üstlenmenizi sağlayabilir.

İlişkiler:

İlişkiler evinizde parlayan Ay, partnerinizle olan bağınızı mercek altına alıyor. Bugün "ben" değil "biz" deme vakti. Sevdiğiniz kişiyle baş başa vakit geçirmek, şık bir akşam yemeği yemek veya ilişkinizdeki dengeyi sorgulamak isteyebilirsiniz. Bekar Koçlar için bugün, nazik, dış görünüşüne önem veren ve adaletli duruşuyla büyüleyen biriyle kadersel bir tanışma gerçekleşebilir.