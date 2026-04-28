Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Çarşamba Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Bugün odağınız hayatın daha derin, tutkulu ve bazen de krizli görünen alanlarına kayıyor. Ay’ın sekizinci evinizdeki seyri; finansal ortaklıklar, borç-alacak dengeleri ve ruhsal dönüşümlerle ilgili analizler yapmanızı sağlıyor. İç dünyanızdaki dengesizlikleri rasyonel ve nazik bir şekilde ele alıp onlardan özgürleşme gücü bulacaksınız. Sezgilerinizin çok keskin olduğu bir gündesiniz.

Kariyer:

Finansal ortaklıklar, vergi veya kredi gibi konularda titiz ve adaletli hesaplar yapma zamanı. İş hayatınızda krizleri diplomasiyle çözmek size büyük prestij kazandıracaktır. Güneş’in Boğa burcundaki konumu, yakın çevrenizden gelecek somut destekleri müjdeliyor. Stratejik davranmak ve iş birliklerini akılcı bir dengeye oturtmak bugün size kazandıracak.

İlişkiler:

İlişkilerinizde yüzeysellikten uzaklaştığınız bir gün. Partnerinizle ruhsal bir bütünleşme ve tam bir sadakat arayışındasınız. Aranızdaki pürüzleri derinlemesine ama kırmadan dökmeden konuşmak bağınızı güçlendirecektir. Bekar Balıklar için oldukça karizmatik, gizemli ve derinliği olan birisiyle kadersel bir karşılaşma yaşanabilir. Aşk bugün çok derinlerde sizi bekliyor.