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Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Şubat 2024 - 16:29

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilir, iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacaksınız. Hayatınız krizli olsa da dayanıklılığınız fazla olduğundan üstesinden gelebiliyorsunuz.



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