Günlük Burç Yorumları: 29 Şubat Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Şubat 2024 - 16:29

Güncelleme: 28 Şubat 2024 - 16:29

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilir, iç dünyanıza yönelebilirsiniz. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacaksınız. Hayatınız krizli olsa da dayanıklılığınız fazla olduğundan üstesinden gelebiliyorsunuz.