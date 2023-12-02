Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Aralık 2023 - 18:13

Güncelleme: 02 Aralık 2023 - 18:13

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

İş hayatınızla alakalı bastırdığınız, görmezden geldiğiniz birçok konu bugün su yüzüne çıkabilir. Üstlerinizle olan fikir çatışmaları tetiklenebilir ve huzursuz bir ruh halinde olabilirsiniz. Öfkeli insanlardan uzak durun.



