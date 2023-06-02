Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün gündeminizde ekonomik konular var sevgili akrepler. Yeni bağlantılar kurabilir, yeni fikirler geliştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Çevrenizden maddi manevi destek görebileceğiniz bir gün. Önemli bir sağlık sorununuz varsa ihmal etmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yalan söylemişler
- Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
- İçişleri Bakanlığı'na yakın isimler belli oldu
- Sabah yazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
- CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
- 68 Aksaray Belediyespor'un kupası çalındı
- Çarpıcı 'Şimşek' kulisi: Erdoğan şartları kabul etti
- CHP'li Selin Sayek Böke'den istifa sonrası ilk açıklama
- İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
- Kurultay için düğmeye bastı