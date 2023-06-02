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Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Haziran Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Haziran 2023 - 17:39

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün gündeminizde ekonomik konular var sevgili akrepler. Yeni bağlantılar kurabilir, yeni fikirler geliştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Çevrenizden maddi manevi destek görebileceğiniz bir gün. Önemli bir sağlık sorununuz varsa ihmal etmeyin.



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