Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mart 2025 - 16:29

Güncelleme: 02 Mart 2025 - 16:29

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Günlük hayatınızın düzeni ile alakalı yeni başlangıçlar yapma hevesiniz bu aralar beklenmedik aksiliklerle engelleniyor olabilir. Her şeyin bir zamanı var. Birkaç gün sonra biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Vazgeçmeyi bilemeniz gerekiyor.