Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Ocak Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, bu aralar biraz yorgun ve bıkkın bir ruh halindesin. Sanki yerinde sayıyormuşsun hissi motivasyonunu fazlasıyla düşürüyor. Sana en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim. Vazgeçme düşüncesi sana göre değil, mücadeleye devam etmelisin.
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