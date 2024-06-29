Günlük Burç Yorumları: 30 Haziran Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Haziran 2024 - 16:29

Güncelleme: 29 Haziran 2024 - 16:29

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediğiniz her gün zarardasınız. Yaşam kaliteniz için vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey olmuyorsa olmuyordur, biraz rahat bırakın.