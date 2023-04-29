Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, derin ve detaylı düşünme biçiminiz sorunları kolay bir şekilde halletmenize sebep oluyor. Bu anlamda insanların ilgisini çekiyorsunuz. Adım atmadan önce iç sesinizi dinleyin. Güvendiğiniz kişilerle birlikte hareket edin, fikir alışverişi yapın. Sağlığınızı önemseyin.
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