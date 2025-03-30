Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Rutin hayatınızdaki huzursuzluk ve düzensizlik bugün eyleme geçmenize sebep olabilir. Sabrınızın sonunda hissediyorsunuz. Değişim korkunuz olsa da değişim için sizi motive edici etkiler var. Bir şeyler yapın, her doğum sancılıdır unutmayın.
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