Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Çevrenizden destek görebilirsiniz. Özel hayatınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz insanlarla vakit geçirmelisiniz. Çocuklarınızla alakalı pozitifin gelişmelerin olabileceği bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- Mahmut Uslu'dan çok sert Okan Buruk açıklaması!