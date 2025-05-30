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Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
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Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

30.05.2025 15:55:00
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Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün anlaşmazlıkların gündemde olduğu bir gün. Anlaşılmak için verdiğiniz mücadele yıpratıcı olabilir. Akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Aşırı lüks harcamalardan kaçının, paranızı riske atacak adımlar atmayın.