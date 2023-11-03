Günlük Burç Yorumları: 4 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Kasım 2023 - 17:08

Güncelleme: 03 Kasım 2023 - 17:08

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün sevgili akrepler. Hayatınızda bir ayıklama sürecinden geçiyorsunuz. Alışkanlıklarınızı bırakmakta zorlansanız da bir süre sonra bunun iyi geldiğini göreceksiniz.. Kendinizle mücadele etmeyi bırakın.



