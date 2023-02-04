Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün sevgili akrepler. Hayatınızda bir sadeleşme sürecinden geçiyorsunuz. Bu sadeleşme aslında size iyi geliyor fakat alışkanlıklarınızı bırakmakta zorlanıyorsunuz. İnatçı yönünüz bugün ağır basabilir ama bu durum sadece sizi yıpratır.
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