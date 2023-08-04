Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Ağustos Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, her ne kadar siz hayatınıza düzen getirmeye çalışsanız da bazı aksilikler kaçınılmaz oluyor. İş yaşantınızla alakalı yaşadığınız sorunlar da eklenince hayatın kontrolü elinizden kayıp gidiyor. Biraz rahat olmaya çalışın, kendiliğinden düzeldiğini göreceksiniz.
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