Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mart Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Biraz esnek olmalısınız. Sizi gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısınız fakat sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme
- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturma!
- Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
- Çakarlı cipin sahibi ne kadar vergi ödedi