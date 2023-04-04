Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları ve manevi çalışmalar iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınızın gerçek sebeplerine odaklanın. Hem duygusal hem fiziksel anlamda kendinizi şifalandırabileceğiniz bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Tek kelimeyle iğrenç
- Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliye seslendi
- Samsun'da fındık üreticilerine uyarı
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- Sahte belgelerle el değiştiren milyonlar
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- TİP'ten seçim kararı: Liste çıkarmayacak iller açıkladı