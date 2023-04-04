Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün yalnız kalmak isteyeceğiniz bir gün. İlişkilerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak isteyeceksiniz. Şifa çalışmaları ve manevi çalışmalar iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınızın gerçek sebeplerine odaklanın. Hem duygusal hem fiziksel anlamda kendinizi şifalandırabileceğiniz bir gün.