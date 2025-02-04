Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Şubat 2025 - 16:51

Güncelleme: 04 Şubat 2025 - 16:51

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Kafanıza taktığınız konuları iç dünyanızda büyüttükçe daha da çözümsüz oluyor. İnsanlara karşı olan güven duygunuzun sarsıldığını hissedebilirsiniz. Enerjinizi düşüren ne varsa vazgeçmelisiniz ki yeni kapılar açılsın.