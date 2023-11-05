Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, yaşadığınız problemlerin kaynağını dışarda aradıkça çözüm bulamayacaksınız. Sizden yaşça büyük insanlarla tartışmaya girmemeniz gereken bir gün, ilişkiler geri dönüşü olamayacak şekilde kopabilir. Yumuşak bir dil kullanın.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
- Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı
- 'Polat'lar tutuklandı: Dilan Polat ilk kez konuştu
- Özel kazandı, Barış Yarkadaş'ın o sözleri gündem oldu
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı
- Fuat Uğur, Özgür Özel'i hedef aldı
- İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- 'Kifayetsiz muhterislerin işleri zorlaştı'
- CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel
- Seçimin galibi Özgür Özel!