Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Kasım 2023 - 17:05

Güncelleme: 05 Kasım 2023 - 17:05

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, yaşadığınız problemlerin kaynağını dışarda aradıkça çözüm bulamayacaksınız. Sizden yaşça büyük insanlarla tartışmaya girmemeniz gereken bir gün, ilişkiler geri dönüşü olamayacak şekilde kopabilir. Yumuşak bir dil kullanın.