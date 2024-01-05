Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu :
Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu anlayacağınız bir gün. Sağlığınızla alakalı görmezden geldiğiniz konular bu aralar kendini gösterebilir. Gizli saklı ilişkilerden uzak durmalısınız. Her şeyi açık şekilde yaşamak olası problemlerin önüne geçecektir.
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