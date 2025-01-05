Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2025 - 15:47

Güncelleme: 05 Ocak 2025 - 15:47

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrep, işlerini ne kadar hızlandırmaya çalışsan da aksilikler çıkıyor. Rutin hayatın kontrolü elinden kayıp gidiyor. Sabırsız olmamalısın. İşlerin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığını dikkat et ve kendine odaklan.