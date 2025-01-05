Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, işlerini ne kadar hızlandırmaya çalışsan da aksilikler çıkıyor. Rutin hayatın kontrolü elinden kayıp gidiyor. Sabırsız olmamalısın. İşlerin yoluna gireceği bir zaman mutlaka var. Sağlığını dikkat et ve kendine odaklan.
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