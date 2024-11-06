Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Kasım Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yeni iş bağlantılarının ve anlaşmaların gündeme geleceği bir gün. İnsanlarla duygusal anlamda derinleşmek için kendinize sınır koymayın. Sezgisel yeteneklerinizi iş hayatınızda kullandığınızda başarınıza başarı katacaksınız.
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