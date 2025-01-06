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Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Ocak 2025 - 16:16

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu: 

Sevgili akrep, bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsin. Çok stres yapıyorsun, bu durum sağlığına yansıyor. Yeni bir başlangıç yapmalı, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve spora başlamalısın. Stresi sağlıklı yollarla attığında hayatının da düzene girdiğini göreceksin. 


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