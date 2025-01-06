Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrep, bugün sağlık konularında ani gelişmeler yaşayabilirsin. Çok stres yapıyorsun, bu durum sağlığına yansıyor. Yeni bir başlangıç yapmalı, sağlıklı bir beslenme düzenine geçmeli ve spora başlamalısın. Stresi sağlıklı yollarla attığında hayatının da düzene girdiğini göreceksin.
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