Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün duygusallığınızın üst seviyelere çıktığı ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. Sağlık sorunlarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Maddi anlamda beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. İnancınızı kaybetmeyin.
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