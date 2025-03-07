Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Mart 2025 - 15:50

Güncelleme: 07 Mart 2025 - 15:50

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün duygusallığınızın üst seviyelere çıktığı ve hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. Sağlık sorunlarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Maddi anlamda beklemediğiniz destekler görebilirsiniz. İnancınızı kaybetmeyin.