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Alışveriş sepetinde bekleyen ürünler: 'Belki indirime girer' diye günlerce bakan 3 burç...

Alışveriş sepetinde bekleyen ürünler: 'Belki indirime girer' diye günlerce bakan 3 burç...

18.06.2026 22:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Alışveriş sepetinde bekleyen ürünler: 'Belki indirime girer' diye günlerce bakan 3 burç...

Bazı burçlar sepetindeki ürünleri satın almadan önce günlerce indirim kovalar. İşte, fiyat düşüşü kovalayan o 3 sabırlı burç...
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Alışveriş sitelerinde gezinip beğendiği şeyleri sepete atan ama haftalarca "Satın Al" butonuna basmadan sadece o sepeti izleyen, fiyat düşüşü kovalayan o 3 sabırlı burç...

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Asla acele etmez. Parasının kıymetini bilir ve bir ürüne tam fiyatını vermek istemez. O sepet günlerce, gerekirse haftalarca bekler. Ne zaman ki ciddi bir kampanya veya kupon yakalar, o zaman kartını çıkarır.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Sepette bekletme sebebi tamamen kararsızlıktır. Bugün çok beğendiği bir kıyafeti sepete atar, ertesi gün "Acaba gerçekten ihtiyacım var mı?" diye düşünür. Günlerce sepeti açıp açıp bakar, en son karar veremeyip uygulamayı kapatır.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Gizli bir strateji yürütür. Ürünü sepete atıp arkasına yaslanır. Markanın ona "Sepetinizde ürün unuttunuz, size özel %10 indirim!" maili veya bildirimi atmasını bekleyecek kadar sabırlı ve uyanıktır.

İlgili Konular: #Alışveriş #Astroloji #burç

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