Arkadaşlarına hiç güven vermeyen 3 erkek burcu: Bu burçlar arkadaş ortamının en güvenilmezi

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:31

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:31

Güven, arkadaşlık ilişkilerinin temel taşıdır. Ancak bazı insanlar, ne kadar samimi görünürse görünsün, içten içe “Acaba bu adam sır tutar mı?” sorusunu sordurur. Astroloji dünyasında da bazı erkek burçları bu konuda ün salmıştır. Ya tutarsız davranışlarıyla ya da ikili oynayan karakterleriyle arkadaş çevresinde hep bir mesafe hissi yaratırlar. İşte çevresindekilere kolay kolay güven telkin etmeyen o üç burç erkeği...

İKİZLER BURCU

Sohbeti renkli, sosyal çevresi geniş ama söz konusu güven olunca işler değişir. Bir gün söylediğini ertesi gün inkâr edebilir, sır saklama konusunda pek başarılı değildir. Hızlı fikir değiştirmesi, arkadaşlarını bazen kullanılmış hissettirebilir. Niyetleri kötü olmasa da tutarsızlıkları yüzünden güven duygusunu zedelerler.

BALIK BURCU

Duygusal ve empatik görünmesine rağmen Balık erkeği, yüzleşmekten kaçtığı için verdiği sözleri tutmayabilir. Bir arkadaşına aynı anda hem destek verir hem de arkasından başkasına farklı konuşabilir. Kırmamak için yalan söylemesi, zamanla ciddi bir güven problemine dönüşebilir. Sıklıkla “saf görünüm” arkasına saklanarak sorumluluktan kaçar.

YAY BURCU

Maceracı ve özgürlükçü yapısıyla tanınan Yay erkeği, arkadaşlarına verdiği sözleri “şartlar değişti” diyerek unutabilir. Plansızlığı ve lafı dolandırma huyu, ciddi konularda ona güvenmeyi zorlaştırır. Bazen o kadar rahat davranır ki, çevresindekiler kendilerini değersiz hisseder. Enerjisi yüksek olsa da, sadakat ve istikrar konusunda soru işaretleri bırakır.