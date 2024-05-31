Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular varsa bugün harekete geçecek motivasyonu kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler var. Cesaretinizi abartısız ve dengeli bir şekilde sunmak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu..
En Çok Okunan Haberler
-
- Hepsi imam hatipli
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- 'Biz hazırız'
- Z kuşağının yarısı çifte hayat sürdürüyor
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
- Pensilvanya'daki çiftlikte sessizlik
- Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek yaşamını yitirdi
- 'Kemal Bey açıklığa kavuşturmalı'
- Komisyona gelen 'bilgi' kameralara yansıdı