Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslan, her ne kadar dayanıklı bir yapın olsa da bugün gerginliğin sağlığına yansıyabilir. Seninle alakası olmayan konularla ilgilenmek zorunda kalmak yıpratıcı. Yaratıcı olabileceğin bir gündesin, senin dışınızda gelişen konuları bugün çözebilmen oldukça zor görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Suat ağabeye mektup
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu
- Gazetecilik ve ekran budalaları