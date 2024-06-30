Günlük Burç Yorumları: 1 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Haziran 2024 - 16:13

Güncelleme: 30 Haziran 2024 - 16:13

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

İş hayatınızda onay alma ihtiyacınız için gösterdiğiniz çaba bugün zihnen yorgun hissettirebilir. Tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa tetiklenebilir. Aile büyükleriyle gerilim yaşayabilirsiniz. Bırakın sizi anlamayan anlamasın. İnatçılığınız en çok da size zarar veriyor.