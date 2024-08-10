Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslanlar, kariyer yaşamınızda üstleriniz tarafından onaylanma ihtiyacınız istediğiniz şekilde tatmin edilmeyebilir. Abartılı tavırlardan kaçının. Mücadeleyi elden bırakmayın fakat olmayanı ısrarla oldurmaya çalışmayın. Parasal anlamda gereksiz risk almamanız gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Brezilya'da yolcuları taşıyan uçak düştü!
- İşte AKP’ye geçecek isimler…
- Annelerini çok seven 4 burç
- Şener Şen'in tiyatro oyununa şişeli saldırı!
- Evreşe talanı
- FETÖ övgüleri bitmiyor
- Ankaralı Turgut'tan hayranlarını üzen haber!
- 'Önünde hiçbir engel yok, bana düşen dostça ikaz etmek'
- Galatasaray'dan Wilfried Zaha açıklaması!
- Kazada ölenlerin yakınları konuştu: 'Düğünleri vardı'