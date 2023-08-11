Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Ağustos Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Şifa çalışmaları veya manevi çalışmalara odaklanmak iyi hissettirecek. Rüyalarınızı dikkate alın, haberci rüyalar olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...
- SBK'nin tahliyesinin 'perde arkası'
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama