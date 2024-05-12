Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu:
Herkesi memnun etme çabanız kendinizden uzaklaşmanıza sebep oluyor. Memnun etmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Kendinizle aranızı iyi tuttuğunuzda ilişkileriniz de yoluna girecek. Aksi takdirde sağlığınızdan olabilirsiniz.
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