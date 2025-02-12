Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.
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