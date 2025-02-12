Günlük Burç Yorumları: 13 Şubat Perşembe Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Şubat 2025 - 15:57

Güncelleme: 12 Şubat 2025 - 15:57

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Sevgili başaklar, gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı hissediyor ve içten içe kendinizle hesaplaşıyorsunuz. Hayır demeyi öğrenmelisiniz. Aksi takdirde ağır gelen sorumluluklar hem psikolojik hem fiziksel sağlığınızı etkileyecek. Kendinizi önemseyin.