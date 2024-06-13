Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün enerjiniz çok yüksek sevgili aslanlar. Cesaret gerektiren konularda rahatlıkla girişim yapabilirsiniz. Ön planda olduğunuz, kendinizi kararlı bir şekilde ifade ettiğiniz bir gün. Eğitim ve ticari konularda şansınız açık. Kendinize güveniyorsunuz, güvenmekte de haklısınız.
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