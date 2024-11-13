Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacınızın artacağı bir gün sevgili aslanlar. Abartılı tavırlardan, ego çatışmalarından ve büyüklerinizle tartışmaktan kaçının. Parasal anlamda gereksiz riskler almayın, aşırı harcama yapmayın. Başkalarından beklemek yerine siz kendini onaylayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkü Ocakları'ndan protesto: MHP'li başkandan tehdit!
- İki ünlü markanın balları sahte çıktı!
- Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e
- ‘Çalışanı yok, müdürü 90 bin lira maaş alıyor’
- Atatürk 'sticker'ına basan kişiyi uçarak dövdü
- 'Alnı secdeye düşenlerin iktidarında...'
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- 'Üs bölgesi' kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Yazarımız Meydan'dan, Acemoğlu'na 'Atatürk' yanıtı
- 9 sayfalık not bırakmışlar