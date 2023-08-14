Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Ağustos Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün gereğinden fazla enerjik olabilirsiniz. Bencilleşmediğiniz sürece sorun yok. Kendinizi göstermek, sahnede olmak veya fikirlerinizi kabul ettirmek için uygun bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak kendinizi gösterirseniz sonuç beklediğinizden de iyi olacak.
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