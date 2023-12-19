Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Aralık Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır yapmak isteyip yapamadığınız planlarınız varsa bugün yeni ay enerjisiyle harekete geçme cesaretini kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Cesaretinizi yeteneklerinizle birleştirdiğinizde başarı gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İktidardan önce açıklıyorum...'
- 'Erdoğan bilir, İmamoğlu da öğrenecek...'
- Özel'den Yaşar Güler'e tepki!
- 'Erdoğan bu Bakan'ı görevden almazsan...'
- 15 Temmuz’da dağdan mı indiler?
- Burak Elmas'tan Fatih Terim itirafı!
- Bakanlıktan ‘zorunlu’ fiyat listesi kararı!
- Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe deprem!
- İYİ Parti eridi, barajı geçen 4 parti var!
- Erdoğan'ın sabrı sınanacak