Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Parasal konular, bankalar, krediler gündemde olabilir bugün sevgili aslanlar. Hem para hem sağlık alanında risk alınmaması gereken bir gün. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına bırakın. Egonuzu okşayacak teklifler alabilirsiniz, hemen heyecana kapılmayın. Tuzaklar olabilir.
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