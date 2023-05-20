Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacınızın artacağı bir gün sevgili aslanlar. Abartılı tavırlardan, ego çatışmalarından ve büyüklerinizle tartışmaktan kaçının. Parasal anlamda gereksiz riskler almayın, bugün gereksiz harcamalardan kaçının.
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