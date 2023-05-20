Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Mayıs 2023 - 17:53

Güncelleme: 20 Mayıs 2023 - 17:53

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Onaylanma ve takdir edilme ihtiyacınızın artacağı bir gün sevgili aslanlar. Abartılı tavırlardan, ego çatışmalarından ve büyüklerinizle tartışmaktan kaçının. Parasal anlamda gereksiz riskler almayın, bugün gereksiz harcamalardan kaçının.