Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı kullanarak kendinizi gösterebileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Yeni fikirlere açıksınız, yeni başlangıçlara hazırsınız. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek egonuzu okşuyor. Her şeyin dört dörtlük olması için biraz sabretmeniz gerekiyor.
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