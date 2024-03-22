Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mart Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Ekonomik anlamda yeni kararlar alabileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Kendinizi garantiye almak istiyorsunuz, bunun için sakin bir kafayla düşünmeye ihtiyacınız var. Ne kadar programlı olursanız işleriniz o kadar kolay ilerleyecek. Risk almamanız gereken bir gün.
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