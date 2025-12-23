Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan Burcu

İkili ilişkilerde özgürlük–bağlılık dengesi sınanabilir. Karşındaki insanların farklı tavırları seni düşünmeye itebilir. İlişkilerde daha eşit ve zihinsel olarak besleyici bir dinamik arayışı öne çıkıyor.