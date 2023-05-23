Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mayıs Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sağlıklı seçimler yapabilmeniz için biraz iç dünyanıza dönüp düşünmeniz gereken günlerdesiniz. Ne istediğinize karar verin. Ayağınız yere basmadan kapıldığınız hayaller hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Daha gerçekçi olmalısınız.
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