Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Temmuz Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Finansal anlamda güçlenmek adına yeni anlaşmalar yapabileceğiniz bir gün. Yetenekleriniz ve kendinizi ortaya koyma biçiminiz dikkat çekiyor. Daha fazlasını istiyorsunuz. Hedeflerinize daha sakin ve sağlam adımlarla ilerlemeli, ön planda olma ihtiyacınızı biraz dengelemelisiniz. Pozitif olana odaklanın. İsteyip de olduramadıklarınızın bir zamanı var..
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘3 hafta içinde... '
- İETT otobüsünde yol boyunca dans ettiler
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- AKP'den şaşırtmayan hamle!
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- 'Beraberiz imajı verilmeye çalışılıyor'
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı
- Gelmezse durduracaklar!