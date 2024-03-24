Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suiistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.
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