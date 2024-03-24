Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mart 2024 - 16:22

Güncelleme: 24 Mart 2024 - 16:22

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suiistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.