Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslan, ilişkilerinle alakalı yaşadığın ve çözümsüz zannettiğin problemler biraz akışına bıraktığın zaman çözülebilecek gibi duruyor. Bir kadından maddi veya manevi bir destek görebilirsin. Şikayet etmek yerine harekete geçmeni kolaylaştıracak fırsatlara odaklanmalısın.
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